في مصر... هذه الفئة محرومة من البطاقة التموينية

مصر ستوقف إصدار بطاقات التموين للأزواج الجديدة، ولن تصدر بطاقات جديدة لأكثر من فردين من المتزوجين فعليا، بحسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي نقلها التلفزيون المصري اليوم الأربعاء.وتابع الرئيس"لا يمكن هدي(إصدار) بطاقة تموين تاني (جديدة) لحد بيتجوز... لن نصدر بطاقة تموين تاني لأكثر من فردين للي فات(المتزوجين) والجديد لا مفيش."يبلغ دعم السلع التموينية نحو 89.5 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2021-2022 منهم 36.5 مليار جنيه دعم للخبز و 53 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، ويستفيد 64 مليون فرد من دعم السلع التموينية في مصر ونحو 72 مليون مستفيد من دعم الخبز.تراجع المواليد في مصر"ثقافة النمو السكاني طفل و2 و6 دون أن تقدر هتصرف عليه ازاي أو تعلمه ازاي لابد أن تتراجع...ابنك وهو بيعدي الطفل بتحط نفسك في مشكلة."،بحسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي نقلها التلفزيون المصري.انخفض عدد المواليد في مصر 3% في 2020 إلى 2.235 مليون مولود،بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،ويبلغ عدد السكان في مصر أكثر من 102 مليون نسمة.وانخفاض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 بالمئة في 2017-2018، وارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018،وفقا لأحدث بيانات متاحة.