15
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
في مصر... هذه الفئة محرومة من البطاقة التموينية
Lebanon 24
22-12-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مصر ستوقف إصدار بطاقات التموين للأزواج الجديدة، ولن تصدر بطاقات جديدة لأكثر من فردين من المتزوجين فعليا، بحسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي نقلها التلفزيون المصري اليوم الأربعاء.
وتابع الرئيس"لا يمكن هدي(إصدار) بطاقة تموين تاني (جديدة) لحد بيتجوز... لن نصدر بطاقة تموين تاني لأكثر من فردين للي فات(المتزوجين) والجديد لا مفيش."
يبلغ دعم السلع التموينية نحو 89.5 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2021-2022 منهم 36.5 مليار جنيه دعم للخبز و 53 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، ويستفيد 64 مليون فرد من دعم السلع التموينية في مصر ونحو 72 مليون مستفيد من دعم الخبز.
تراجع المواليد في مصر
"ثقافة النمو السكاني طفل و2 و6 دون أن تقدر هتصرف عليه ازاي أو تعلمه ازاي لابد أن تتراجع...ابنك وهو بيعدي الطفل بتحط نفسك في مشكلة."،بحسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي نقلها التلفزيون المصري.
انخفض عدد المواليد في مصر 3% في 2020 إلى 2.235 مليون مولود،بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،ويبلغ عدد السكان في مصر أكثر من 102 مليون نسمة.
وانخفاض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 بالمئة في 2017-2018، وارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 بالمئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018،وفقا لأحدث بيانات متاحة.
(بلومبيرغ الشرق)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة
في آخر أسبوع من الـ 2021.. هذا ما ينتظر الأبراح من أحداث ومفاجآت بحسب توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
في آخر أسبوع من الـ 2021.. هذا ما ينتظر الأبراح من أحداث ومفاجآت بحسب توقعات ماغي فرح
03:30 | 2021-12-22
22/12/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تظهر بجاكيت فقط.. والجمهور: "متل القمر" (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تظهر بجاكيت فقط.. والجمهور: "متل القمر" (صورة)
02:00 | 2021-12-22
22/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن قالت إعلامية الـ"أم تي في" "العمى بقلبك؟" (صورة)
Lebanon 24
لمن قالت إعلامية الـ"أم تي في" "العمى بقلبك؟" (صورة)
08:37 | 2021-12-22
22/12/2021 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة ناريّة لوئام وهاب: "لو بتسكرو بوازكن مش أحسن؟"
Lebanon 24
تغريدة ناريّة لوئام وهاب: "لو بتسكرو بوازكن مش أحسن؟"
06:13 | 2021-12-22
22/12/2021 06:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
14:01 | 2021-12-22
22/12/2021 02:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2021-12-22
في الامارات... بنك رقمي ينطلق مطلع العام المقبل
13:57 | 2021-12-22
انخفاض طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
12:02 | 2021-12-22
بالأرقام... أبرز المليارديرات "الخاسرين" في 2021
11:46 | 2021-12-22
حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 16 مليون دولار
10:00 | 2021-12-22
"أوميكرون" يطيح بالنمو الاقتصادي العالمي
09:45 | 2021-12-22
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
فيديو
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-22
22/12/2021 23:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل 10 الاف دولار... هذا ما فعله موظف في السفارة الاميركية في بيروت في مطار اسطنبول (فيديو)
Lebanon 24
مقابل 10 الاف دولار... هذا ما فعله موظف في السفارة الاميركية في بيروت في مطار اسطنبول (فيديو)
09:00 | 2021-12-22
22/12/2021 23:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
04:12 | 2021-12-22
22/12/2021 23:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact