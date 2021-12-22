في الامارات... بنك رقمي ينطلق مطلع العام المقبل

يعتزم أول بنك رقمي في الإمارات إطلاق خدماته مطلع العام المقبل، حيث يعمل "زاند" (Zand) على قدمٍ وساق لاستكمال الإجراءات المطلوبة من مصرف الإمارات المركزي للحصول على التراخيص اللازمة، بحسب ما قال مصدر مطلع لـ"الشرق".وكان بنك "زاند"، الذي يرأس مجلس إدارته رئيس شركة "إعمار" محمد العبار، أعلن اليوم أنه استكمل الاستحواذ على حصة الأغلبية في أسهم مصرف دبي من بنك الإمارات دبي الوطني، وفق بيان صادر عنه.المصدر أشار إلى أن "زاند"، الذي يُعدُّ أول بنك رقمي مستقل يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، "ستكون ضمن باكورة خدماته مُنتج خاص لتمويل التجارة وسلاسل الإمداد، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة".أما بالنسبة للأفراد، فسيوفر "زاند" الخدمات التي يُمكن تقديمها رقمياً مثل فتح الحسابات، دون الخوض في تطوير خدمات غير متوفرة للبنوك الرقمية كالرهون العقارية على سبيل المثال، كما أفصح المصدر.وبينما أشار إلى أن متطلبات مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص "شديدة"، فإنه اعتبر أن لهذا الأمر جانب إيجابي "حيث لا يمكن لكل من يرغب الحصول على رخصة بنك رقمي بسهولة".الرقم واحدإلى ذلك، أوضح المصدر أن "زاند" سيقدم خدماته أولاً للسوق الإماراتية، "التي تشهد نمواً كبيراً بالعمليات المصرفية الرقمية. وبعدها سنتجه إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. أمّا طموحنا الأبعد فهي أن نصبح بنكاً عالمياً، وأن نكون الرقم واحد في سوق الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات".ويصف المصدر الاستحواذ على حصة الأغلبية في مصرف دبي بالخطوة المتقدمة في مسيرة تأسيس وإطلاق بنك "زاند"، والذي يعني اسمه "الرمال"، رافضاً الإفصاح عن قيمة الصفقة.علماً أن بنك الإمارات دبي الوطني استحوذ على مصرف دبي في أكتوبر 2011. ووفقاً لآخر بيانات مالية أعلنها مصرف دبي قبل الصفقة، فقد بلغت ودائع العملاء لديه 14.9 مليار درهم، وأصوله الاجمالية 17.4 مليار درهم، وإجمالي التزاماته 15.7 مليار درهم.