انخفاض طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 27250 - 27300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً سعراً تراوح ما بين 27275 - 27325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.