15
o
بيروت
16
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
انخفاض طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
22-12-2021
|
13:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 27250 - 27300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً سعراً تراوح ما بين 27275 - 27325 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
22/12/2021 23:43:02
22/12/2021 23:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
22/12/2021 23:43:02
22/12/2021 23:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
22/12/2021 23:43:02
22/12/2021 23:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ام انخفاض ....هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية!
Lebanon 24
ارتفاع ام انخفاض ....هذا ما سجله سعر صرف الدولار في السوق الموازية!
22/12/2021 23:43:02
22/12/2021 23:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
السوق الموازية
الأكثر قراءة
في آخر أسبوع من الـ 2021.. هذا ما ينتظر الأبراح من أحداث ومفاجآت بحسب توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
في آخر أسبوع من الـ 2021.. هذا ما ينتظر الأبراح من أحداث ومفاجآت بحسب توقعات ماغي فرح
03:30 | 2021-12-22
22/12/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تظهر بجاكيت فقط.. والجمهور: "متل القمر" (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تظهر بجاكيت فقط.. والجمهور: "متل القمر" (صورة)
02:00 | 2021-12-22
22/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن قالت إعلامية الـ"أم تي في" "العمى بقلبك؟" (صورة)
Lebanon 24
لمن قالت إعلامية الـ"أم تي في" "العمى بقلبك؟" (صورة)
08:37 | 2021-12-22
22/12/2021 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة ناريّة لوئام وهاب: "لو بتسكرو بوازكن مش أحسن؟"
Lebanon 24
تغريدة ناريّة لوئام وهاب: "لو بتسكرو بوازكن مش أحسن؟"
06:13 | 2021-12-22
22/12/2021 06:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
14:01 | 2021-12-22
22/12/2021 02:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2021-12-22
في الامارات... بنك رقمي ينطلق مطلع العام المقبل
12:02 | 2021-12-22
بالأرقام... أبرز المليارديرات "الخاسرين" في 2021
12:00 | 2021-12-22
في مصر... هذه الفئة محرومة من البطاقة التموينية
11:46 | 2021-12-22
حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 16 مليون دولار
10:00 | 2021-12-22
"أوميكرون" يطيح بالنمو الاقتصادي العالمي
09:45 | 2021-12-22
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
فيديو
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-22
22/12/2021 23:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل 10 الاف دولار... هذا ما فعله موظف في السفارة الاميركية في بيروت في مطار اسطنبول (فيديو)
Lebanon 24
مقابل 10 الاف دولار... هذا ما فعله موظف في السفارة الاميركية في بيروت في مطار اسطنبول (فيديو)
09:00 | 2021-12-22
22/12/2021 23:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
04:12 | 2021-12-22
22/12/2021 23:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact