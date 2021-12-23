الدولار في السوق الموازية... هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الخميس، 27300 ليرة للشراء و27350 ليرة للمبيع.

وامس،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ، ما بين 27250 - 27300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.