إقتصاد

الدولار في السوق الموازية... هذا ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
23-12-2021 | 02:04
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الخميس، 27300 ليرة للشراء و27350 ليرة للمبيع.
وامس،اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ، ما بين 27250 - 27300 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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