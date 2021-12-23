إقتصاد

الذهب يرتفع قبل عيد الميلاد مع تراجع الدولار

Lebanon 24
23-12-2021 | 08:00
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ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1806.12 دولار للأونصة، وزاد نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع فيما قد يصبح ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار.

وشهدت التعاملات المبكرة في آسيا استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بينما تراجع الدولار مع تقلص مخاوف بشأن تأثير أوميكرون وترحيب الأسواق ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأميركية.

وأشارت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا إلى أن خطر دخول المصابين بالسلالة أوميكرون إلى المستشفيات أو إصابتهم بأعراض خطيرة أقل مقارنة بالسلالة دلتا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 22.87 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.5% إلى 969.50 دولار، ونزل البلاديوم 1.5% إلى 1854.02 دولار.
المصدر: CNBC
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