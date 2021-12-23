16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الذهب يرتفع قبل عيد الميلاد مع تراجع الدولار
Lebanon 24
23-12-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1806.12 دولار للأونصة، وزاد نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع فيما قد يصبح ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار.
وشهدت التعاملات المبكرة في آسيا استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بينما تراجع الدولار مع تقلص مخاوف بشأن تأثير أوميكرون وترحيب الأسواق ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.
وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأميركية.
وأشارت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا إلى أن خطر دخول المصابين بالسلالة أوميكرون إلى المستشفيات أو إصابتهم بأعراض خطيرة أقل مقارنة بالسلالة دلتا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 22.87 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.5% إلى 969.50 دولار، ونزل البلاديوم 1.5% إلى 1854.02 دولار.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الكروسان في مطار بيروت يفاجئ المواطنين... كم بلغ؟
14:01 | 2021-12-22
22/12/2021 02:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-22
22/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج يجذبون المال وكأنهم مغناطيس.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
5 أبراج يجذبون المال وكأنهم مغناطيس.. هل أنت من بينهم؟
00:30 | 2021-12-23
23/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم ابرز توقعات جومانة وهبي للأبراج للعام 2022
Lebanon 24
اليكم ابرز توقعات جومانة وهبي للأبراج للعام 2022
09:25 | 2021-12-22
22/12/2021 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار عاد الى جيوب اللبنانيين... ولكن!
Lebanon 24
الدولار عاد الى جيوب اللبنانيين... ولكن!
06:21 | 2021-12-23
23/12/2021 06:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:51 | 2021-12-23
بيان هامّ لـ"بنك عوده" حول التعميم 161 ورواتب موظفي القطاع العام (صورة)
05:52 | 2021-12-23
تعميمٌ جديد لمصرف لبنان بشأن الإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية بالدولار
05:43 | 2021-12-23
هل يتجاوز سعر ربطة الخبز الـ30 ألف ليرة مطلع العام؟
04:54 | 2021-12-23
يعيش في قصر سري ثمنه 12 مليون دولار.. تفاصيل مثيرة عن ايلون ماسك!
04:00 | 2021-12-23
متفوّق على دول عديدة.. إليكم مرتبة لبنان في جدول إحتياطي الذهب (صورة)
03:00 | 2021-12-23
رغم انتشار أوميكرون.. النفط يواصل الصعود لليوم الثالث
فيديو
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
23/12/2021 16:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
23/12/2021 16:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Changan" تطرح سياراتها "الكروس أوفر" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-22
23/12/2021 16:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact