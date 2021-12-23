إقتصاد

متفوّق على دول عديدة.. إليكم مرتبة لبنان في جدول إحتياطي الذهب (صورة)

Lebanon 24
23-12-2021 | 04:00
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عام 2021 شهد تقلبات شديدة في البورصات والأسواق العالمية، بما في ذلك عقود الذهب، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الأنشطة الاقتصادية.

 

ويعد الذهب ملاذا آمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي العامين الماضيين شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها.

 

ونشر مجلس الذهب العالمي مؤخرا تقريره لشهر كانون الأول 2021، وهو التقرير الختامي للعام 2021، والذي أظهر أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم بلغت 35582.3 طن من المعدن، وشكلت احتياطيات البنوك المركزية للدول العربية من المعدن النفيس نحو 3.85% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وبلغ لبنان المرتبة 20 عالمياً.

 

وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الأصفر الرنان بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر كانون الأول 2021:

 
 
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