الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 26725 - 26775 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 27300 - 27350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.