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إقتصاد
إلى اللبنانيين... هل سيتغير جدول أسعار المحروقات؟
Lebanon 24
23-12-2021
|
11:33
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هنأ ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا باسم الموزعين في بيان، "اللبنانيين عمومًا والموزعين واصحاب المحطات خصوصًا، بعيدي الميلاد ورأس السنة"، متمنيًا ان "تحمل السنة المقبلة السعادة وراحة البال والاستقرار في سعر صرف الدولار الذي تسبب ارتفاعه وانخفاضه بخسائر كبيرة على موزعي المحروقات واصحاب المحطات".
وناشد أبو شقرا "المسؤولين في الدولة الاتفاق في ما بينهم لما فيه مصلحة للمواطن"، لافتًا الى أن "العديد من المؤسسات أقفلت والكثير من المواطنين هاجروا بسبب انهيار الوضع الاقتصادي".
وأعلن أن "لا جدول للاسعار غدًا بسبب عطلة الاعياد، ويبقى الجدول السابق ساري المفعول إلى حين صدور الجدول الجديد الثلاثاء المقبل".
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