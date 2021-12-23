مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 19مليون و800 ألف دولار بمعدل 24000 ليرة

أعلن مصرف لبنانة في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم /19,800,000/$ تسعة عشر مليون وثمانمائة الف دولار أميركي بمعدل 24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".