إقتصاد

بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
23-12-2021 | 13:55
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ارتفع سعر صرف دولار السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ مساء اليوم ما بين 26800 - 26850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً ما بين 26725 - 26775 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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