بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف دولار السوق الموازية ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ مساء اليوم ما بين 26800 - 26850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً ما بين 26725 - 26775 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.