النفط يستمر في الصعود عالمياً!

ارتفعت أسعار النفط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.1%، لتسجل عند التسوية 76.85 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 26 نوفمبر الماضي، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.4% لتغلق عند 73.79 دولار للبرميل عند التسوية.ارتفاع واردات الهند من النفطقفزت واردات الهند من النفط في شهر تشرين الثاني الماضي إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر مع استعداد شركات التكرير لزيادة الانتاج توقعا لارتفاع الطلب في البلد ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.وارتفعت واردات النفط الهندية الشهر الماضي 7.5% مقارنة مع تشرين الاول، كما زادت بنسبة 0.5% مقارنة معها قبل عام إلى 18.37 مليون طن.وزاد نصيب نفط الشرق الأوسط من الواردات الهندية الإجمالية إلى أعلى مستوى في 16 شهرا في تشرين الثاني الماضي، مع عزوف شركات التكرير عن الخامات الأعلى سعرا المرتبطة بمزيج برنت والقادمة من أماكن أبعد.عدد الحفارات في أميركاأفادت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ نيسان 2020.ويبلغ إجمالي عدد الحفارات الآن 586، مما ينبئ بزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة.ورغم ذلك أشار محللون إلى أنه لا يزال من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط في عام 2021 حيث تواصل شركات الطاقة التركيز بشكل أكبر على إعادة الأموال إلى المستثمرين بدلا من زيادة الإنتاج.