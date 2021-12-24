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إقتصاد
بعد ارتفاعه امس...هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية!
Lebanon 24
24-12-2021
|
02:20
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة 26750 ليرة للشراء و26800 ليرة للمبيع.
وامس، اقفل سعر صرف الدولار ما بين 26800 - 26850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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