الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 26900 - 26950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 26750 - 26800 ليرة لكل دولار أميركي.