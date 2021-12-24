إقتصاد

الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم

Lebanon 24
24-12-2021 | 09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 26900 - 26950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 26750 - 26800 ليرة لكل دولار أميركي.
 
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