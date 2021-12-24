إقتصاد

الدولار في السوق الموازية... صعودًا أم هبوطًا؟

Lebanon 24
24-12-2021 | 13:51
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 26950 و27000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 26700 و26800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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