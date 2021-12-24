الدولار في السوق الموازية... صعودًا أم هبوطًا؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 26950 و27000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 26700 و26800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.