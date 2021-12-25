إقتصاد

وزارة التجارة الصينية: قرار أميركا بحظر الواردات من شينجيانغ "تنمر اقتصادي"

Lebanon 24
25-12-2021 | 03:00
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قالت وزارة التجارة الصينية الجمعة 24 ديسمبر إنها تعبر عن "استيائها البالغ ومعارضتها القوية" للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الواردات من إقليم شينجيانغ.

وذكرت وكالة أنباء الصين شينخوا أن الوزارة وصفت القرار الأميركي بأنه "تنمر اقتصادي".

ووقع أمس الرئيس الأميركي جو بايدن قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني الذي يتمتع بالحكم الذاتي بدعوى مخاوف متعلقة بالعمالة القسرية.

وترفض الصين الاتهامات بحدوث انتهاكات في شينجيانغ.
المصدر: cnbc
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