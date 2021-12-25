بوتين: أوروبا تتحمل وحدها مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 24 كانون الاول إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يلوم إلا سياساته بسبب ارتفاع أسعار الغاز، حيث يعيد بعض أعضائه بيع الغاز الروسي الرخيص بأسعار أعلى بكثير داخل التكتل.كما دعا بوتين الاتحاد إلى الموافقة على طريق جديد لنقل الغاز الروسي وهو خط أنابيب نورد ستريم 2 لتخفيف أزمة الأسعار.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوتين قوله خلال اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس معني بالعلوم والتعليم "إمدادات الغاز الإضافية في سوق الغاز الأوروبية ستخفض بالتأكيد السعر في البورصة وفي السوق الفورية".وارتفع سعر الغاز القياسي في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء ليصل إلى نحو 800% منذ بداية العام.خط الأنابيب نورد ستريم 2تعارض الولايات المتحدة والعديد من دول شرق أوروبا بوجه خاص نورد ستريم 2 وتقول إن خط الأنابيب سيجعل الاتحاد الأوروبي أكثر اعتمادا على الغاز الروسي الذي يوفر بالفعل 35% من احتياجات التكتل من الغاز.وحذر بوريس جونسون ألمانيا من أنه سيتعين عليها الاختيار بين دمج المزيد من الهيدروكربونات الروسية في خطوط أنابيب عملاقة جديدة والتمسك بأوكرانيا والدفاع عن قضية السلام والاستقرار في أوروبا الشرقية.ولا يزال خط الأنابيب، الممتد من روسيا إلى ألمانيا والذي تم إنشاؤه في سبتمبر، ينتظر الموافقة التنظيمية من برلين وبروكسل.وقالت هيئة تنظيم الطاقة الألمانية في شهر نوفمبر إنها لن تواصل عملية الموافقة الخاصة بها، حتى تقوم شركة نورد ستريم 2 المسجلة في سويسرا، بتحويل أصولها الرئيسية وميزانية التوظيف إلى فرعها الألماني.وأضاف المنظم: "لن يتم النظر في شهادة تشغيل نورد ستريم 2 إلا بمجرد تنظيم المشغل في شكل قانوني متوافق مع القانون الألماني".