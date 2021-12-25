إقتصاد

الليرة التركية تقفز بأكثر من 50% أمام الدولار وتسجل أكبر مكسب أسبوعي

Lebanon 24
25-12-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-900507-637759935982805164.jpg
Doc-P-900507-637759935982805164.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت الليرة التركية أقوى أسبوع لها على الإطلاق مع ختام تعاملات جلسة الجمعة 24 كانون الاول، إذ قفزت بأكثر من 50% بعد تدخلات مدعومة من الدولة في السوق تقدر بمليارات الدولارات وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على بعض الودائع.

وأظهرت تقديرات لمتعاملين أن تدخل الدولة في السوق كلف البنك المركزي التركي أكثر من ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع.

 

أداء الليرة التركية

ارتفعت العملة لليوم الخامس على التوالي، وسجلت 10.7 ليرة مقابل الدولار.

وكانت الليرة قد هوت يوم الاثنين 20 كانون الاول إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 18.4 مقابل الدولار بعد شهور من التراجع بسبب الخفض الشديد لأسعار الفائدة ومخاوف بشأن زيادة شديدة في التضخم.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف في وقت متأخر يوم الاثنين عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية لحمايتها من خسائر النقد الأجنبي.

مما أدى لتحول الاتجاه، لتصعد الليرة بقوة وتمحو خسائر جلسة الاثنين وتستمر في حصد المكاسب حتى إغلاق جلسات الأسبوع عند مستويات 10.60 مقابل الدولار.

 

ثقة المستهلكين في تركيا

أظهرت بيانات رسمية  الثلاثاء الماضي، تراجع ثقة المستهلكين الأتراك بنسبة 3.1% إلى 68.9 نقطة في ديسمبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات في 2004.

وتراجعت الثقة إلى أدنى مستوياتها العام الماضي أيضًا بسبب جائحة كورونا قبل ارتفاعها الذي بدأ في أكتوبر من هذا العام.

من جهة أخرى، خفض البنك المركزي بضغط من أردوغان سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14% منذ ايلول على الرغم من زيادة التضخم ليتجاوز 21%.

ومن المنتظر أن يسجل ارتفاع الأسعار 30% في العام المقبل لأسباب منها انخفاض قيمة الليرة.

 

ارتفاع الودائع بالليرة التركية

في مقابلة مع تلفزيونية الجمعة 24 ديسمبر قال أردوغان إن الأتراك أظهروا ثقتهم في العملة المحلية وإن الودائع بالليرة ارتفعت 23.8 مليار بعد إعلان خطة مكافحة الدولرة.

وأضاف أن الأداة الجديدة ستساعد في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والميزانية على المدى الطويل.

وتلقت الليرة دعما كبيرا من مبيعات الدولار التي قامت بها بنوك حكومية بدعم من البنك المركزي.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2021-12-26
06:00 | 2021-12-26
05:30 | 2021-12-26
04:45 | 2021-12-26
04:00 | 2021-12-26
02:45 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website