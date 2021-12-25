عقود برنت تنخفض 0.92% إلى 76.14 دولار للبرميل

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو بنسبة 0.92% عند التسوية إلى 76.14 دولار للبرميل، وسط تداولات محدودة خلال عطلة عيد الميلاد.وخلال الأسبوع الماضي بأكمله كان أداء النفط جيدا، فقد انتعشت أسعار النفط، مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي، إذ أشارت بيانات أولية إلى أنه يسبب أعراضا مرضية أخف، بحسب "رويترز".وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث لدى نيسان للأوراق المالية: "المستثمرون لا يزالون يتوخون الحذر وسط زيادة في حالات الإصابة".زادت الإصابات بفيروس كورونا زيادة كبيرة أينما حل المتحور، مما دفع دولا كثيرة لفرض قيود جديدة. وأعلنت شركتا يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز للطيران إلغاء عشرات من رحلات عشية عيد الميلاد مع وجود إصابات بالمتحور بين أفراد طواقم الطيران والعاملين.