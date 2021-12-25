إقتصاد

عقود برنت تنخفض 0.92% إلى 76.14 دولار للبرميل

Lebanon 24
25-12-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-900653-637760371745761877.jpg
Doc-P-900653-637760371745761877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو بنسبة 0.92% عند التسوية إلى 76.14 دولار للبرميل، وسط تداولات محدودة خلال عطلة عيد الميلاد.

وخلال الأسبوع الماضي بأكمله كان أداء النفط جيدا، فقد انتعشت أسعار النفط، مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي، إذ أشارت بيانات أولية إلى أنه يسبب أعراضا مرضية أخف، بحسب "رويترز".

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث لدى نيسان للأوراق المالية: "المستثمرون لا يزالون يتوخون الحذر وسط زيادة في حالات الإصابة".

زادت الإصابات بفيروس كورونا زيادة كبيرة أينما حل المتحور، مما دفع دولا كثيرة لفرض قيود جديدة. وأعلنت شركتا يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز للطيران إلغاء عشرات من رحلات عشية عيد الميلاد مع وجود إصابات بالمتحور بين أفراد طواقم الطيران والعاملين.
 
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:07 | 2021-12-25
16:10 | 2021-12-25
15:00 | 2021-12-25
14:54 | 2021-12-25
09:48 | 2021-12-25
08:11 | 2021-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website