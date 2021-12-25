ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار عصراً.. اليكم التسعيرة المتداولة في السوق الموازية

يتم التداول في السوق الموازية عصر اليوم السبت، بتسعيرة للدولار، تتراوح ما بين 27250 ليرة للشراء و27300 ليرة للمبيع.

وكان قد سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت 27050 ليرة للشراء و27100 ليرة للمبيع.