إقتصاد

وزير النقل المصري: خصصنا 1.7 تريليون جنيه لمشاريع الوزارة

Lebanon 24
26-12-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-900765-637760966377289927.jpg
Doc-P-900765-637760966377289927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، إن الدولة خصصت 1.7 تريليون جنيه لمشاريع الوزارة من تموز 2014 وحتى حزيران 2024، منها 600 مليار جنيه بالصعيد.

وأضاف كامل خلال افتتاح عدد من المشاريع من محافظة قنا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أهداف الوزارة متمثلة في توفير وسائل نقل حديثة وتنشيط حركة التجارة وتحقيق معدلات السلامة والأمان، وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أنه تم إنشاء وتطوير17 ألف كيلو متر طرق رئيسية، و22 محور على النيل، و1000 جسر ونفق، بتكلفة 474 مليار جنيه، منها 210 مليارات جنيه لمشروعات الصعيد.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2021-12-26
06:00 | 2021-12-26
05:30 | 2021-12-26
04:45 | 2021-12-26
04:00 | 2021-12-26
02:45 | 2021-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website