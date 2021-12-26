وزير النقل المصري: خصصنا 1.7 تريليون جنيه لمشاريع الوزارة

قال وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، إن الدولة خصصت 1.7 تريليون جنيه لمشاريع الوزارة من تموز 2014 وحتى حزيران 2024، منها 600 مليار جنيه بالصعيد.وأضاف كامل خلال افتتاح عدد من المشاريع من محافظة قنا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أهداف الوزارة متمثلة في توفير وسائل نقل حديثة وتنشيط حركة التجارة وتحقيق معدلات السلامة والأمان، وتوفير فرص عمل.وأشار إلى أنه تم إنشاء وتطوير17 ألف كيلو متر طرق رئيسية، و22 محور على النيل، و1000 جسر ونفق، بتكلفة 474 مليار جنيه، منها 210 مليارات جنيه لمشروعات الصعيد.