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إقتصاد
"أوميكرون" يُجبر شركات طيران أميركية على إلغاء نحو ألف رحلة
Lebanon 24
26-12-2021
|
04:00
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ألغت شركات الطيران الأميركية ما يقرب من ألف رحلة، السبت، في ثاني يوم على التوالي من عمليات إلغاء ضخمة، بعد أن أدت زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، إلى تغيب بعض الطيارين وغيرهم من أفراد الأطقم، وإرباك خطط عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد.
ووفقا لإحصاء موقع تتبع الرحلات الجوية (فلايت أوير دوت كوم)، جرى إلغاء 957 رحلة داخلية وخارجية في يوم عيد الميلاد، ارتفاعا من 690 رحلة عشية عيد الميلاد. وتم تأخير نحو ألفي رحلة طيران أخرى.
وقالت شركة طيران واحدة على الأقل إنها تتوقع عمليات إلغاء أخرى الأحد. وقال متحدث باسم شركة يونايتد إيرلاينز، إن الشركة ألغت 230 رحلة.
وأظهرت بيانات الموقع أن شركة دلتا إير لاينز ألغت 292 رحلة، بينما قال متحدث باسم شركة أميركان إيرلاينز إنها اضطرت إلى إلغاء 90 رحلة داخلية.
وعالميا، جرى إلغاء ما يزيد على 2500 رحلة طيران إجمالا، السبت، وتأخرت حوالي 4200 رحلة أخرى.
وعادة ما تكون عطلة عيد الميلاد وقت الذروة للسفر الجوي، لكن الانتشار السريع لسلالة أوميكرون أدى إلى زيادة حادة في إصابات كوفيد-19، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء رحلات جوية نظرا لضرورة دخول الطيارين وأطقم الطيران في حجر صحي.
المصدر: سكاي نيوز
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