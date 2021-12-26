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إقتصاد
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته صباح اليوم الاحد
Lebanon 24
26-12-2021
|
01:55
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 27200 - 27250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وتجدر الاشارة إلى دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 27150 - 27200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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