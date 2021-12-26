إقتصاد

الاقتصاد الروسي يتعافى تدريجيا من أثار "كورونا"

Lebanon 24
26-12-2021 | 14:00
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي خلال جائحة كورونا، وأكد أن الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده بشكل سنوي، والذي يتناول مواضيع مختلفة من الشؤون الاقتصادية إلى مختلف القضايا الدولية الساخنة. ويشارك في المؤتمر هذا العام قرابة 500 صحفي من بينهم أجانب.

وقال بوتين، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام بنسبة 4.5%، فيما يتوقع أن يكون التضخم عند 8%، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى.

وأضاف أن معدلات البطالة في روسيا انخفضت في الوقت الراهن إلى ما دون مستواها قبل اندلاع جائحة كورونا، والآن هي عند 4.3% لكن بحلول نهاية العام قد يرتفع إلى 4.4%.

كذلك أشار إلى أن روسيا حققت رقما قياسيا في قطاع الإنشاءات، حيث تم بناء قرابة 90 مليون متر مربع العام الحالي. ووصف بوتين مشروعات البنية التحتية التي تم إطلاقها بأنها "ضخمة وغير مسبوقة".

وخلال حديثه أعطى الرئيس الروسي تقييما إيجابيا لأداء الحكومة الروسية خلال الجائحة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق إجراءات لدعم المواطنين بشكل رئيسي.

(RT)
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