ارتفاع في دولار السوق الموازية.. هذه تسعيرته عصراً

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد ارتفاعاً طفيفاً حيث سجل تسعيرة تتراوح ما بين 27375 - 27425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباح اليوم الاحد على تسعيرة تراوحت ما بين 27200 - 27250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.