إقتصاد

ارتفاع في دولار السوق الموازية.. هذه تسعيرته عصراً

Lebanon 24
26-12-2021 | 10:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد ارتفاعاً طفيفاً حيث سجل تسعيرة تتراوح ما بين 27375 - 27425 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد افتتح صباح اليوم الاحد على تسعيرة تراوحت ما بين 27200 - 27250 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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دولار

السوق الموازية

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