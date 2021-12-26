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إقتصاد
بكم أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
26-12-2021
|
13:26
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد مسجلا ما بين 27250 و 27350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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