إقتصاد

الريال اليمني يتعافى أمام الدولار

Lebanon 24
27-12-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-901061-637761843036300120.jpg
Doc-P-901061-637761843036300120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد سعر صرف الريال اليمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية مع تراجع عمولة التحويل إلى 28%، في تعاملات مساء يوم الأحد.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن سعر الريال في السوق السوداء سجل صباح اليوم وصل إلى 830 ريالا للدولار للشراء و840 ريالا للبيع.

فيما بلغ سعر الريال وفق آخر تحديث للبنك المركزي في عدن، مساء الأحد، 799 ريال للدولار الواحد لشراء و830 ريالا للبيع.

ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع عائدات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:42 | 2021-12-27
04:15 | 2021-12-27
05:52 | 2021-12-27
05:00 | 2021-12-27
03:00 | 2021-12-27
02:26 | 2021-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website