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© Lebanon24
إقتصاد
هواوي تتحدى تسلا وتدخل بقوة في عالم السيارات الكهربائية
Lebanon 24
27-12-2021
|
00:00
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عد أقل من أسبوع من إعلان شركة Nio الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية عن أحدث إصداراتها لمنافسة Tesla، كشفت Huawei عن تفاصيل حول سيارة بمواصفات تقول إنها ستتغلب على طراز "واي" الشهير من مصنع السيارات الأميركي.
شركة هواوي الصينية المعروفة بمنتجات الاتصالات والهواتف الذكية، قالت إنها لن تصنع السيارات بمفردها، لكنها تعمل مع شركات صناعة السيارات في مجال تكنولوجيا السيارات مثل القيادة الذاتية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين التابعة لهواوي، ريتشارد يو، في حفل إطلاق المنتج الشتوي للشركة، إن السيارة الأولى التي تعمل بنظام التشغيل "هارموني" من هواوي ستكون Aito M5، وهي سيارة تعمل بالكهرباء والوقود.
من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في حوالي 20 فبراير بعد العام القمري الجديد، كما قال يو، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لوحدة حلول أعمال السيارات الذكية التابعة لهواوي.
وتبدأ أسعار Aito M5 من 250 ألف يوان (حوالي 39.06 دولار) وهذا أقل من سعر طراز "واي"، والذي يبدأ بسعر 280752 يواناً.
المصدر: cnbc
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