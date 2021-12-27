استقرار أسعار الذهب...وهذه هي الاسباب!

07:49 27-12-2021استقرار أسعار الذهب بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية مقابل ارتفاع الدولارطباعةاستقرت أسعار الذهب الاثنين فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة، في الوقت الذي قوبل فيه التراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأميركية بارتفاع في الدولار.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.95 دولار للأونصة وظل متقدما في الغالب على 1800 دولار أمريكي منذ الإغلاق فوق هذا المستوى للمرة الأولى منذ شهر الأسبوع الماضي.ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأميركي والتي سجلت 1811.40 دولار.وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية من أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع والتي سجلتها في الجلسة السابقة.وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوى له منذ أسبوع تقريبا مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لحاملي العملات غير الأميركية.