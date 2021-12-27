"ارتفاع طفيف للدولار"...هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس ما بين 27350 ليرة للشراء و27400 ليرة للمبيع.



وامس، أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 27250 و 27350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.