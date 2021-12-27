إقتصاد

"ارتفاع طفيف للدولار"...هذا ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
27-12-2021 | 02:11
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس ما بين 27350 ليرة للشراء و27400 ليرة للمبيع.
وامس، أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 27250 و 27350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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