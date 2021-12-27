19
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
"ارتفاع طفيف للدولار"...هذا ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
27-12-2021
|
02:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس ما بين 27350 ليرة للشراء و27400 ليرة للمبيع.
وامس، أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 27250 و 27350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
ارتفاع كبير بعدد السرقات في هذه المناطق...اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
ارتفاع كبير بعدد السرقات في هذه المناطق...اليكم التفاصيل!
27/12/2021 14:53:46
27/12/2021 14:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تسجل ارتفاعا كبيراً بإصابات المتحور أوميكرون
Lebanon 24
دولة عربية تسجل ارتفاعا كبيراً بإصابات المتحور أوميكرون
27/12/2021 14:53:46
27/12/2021 14:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. هذه تسعيرته عصراً
Lebanon 24
ارتفاع في دولار السوق الموازية.. هذه تسعيرته عصراً
27/12/2021 14:53:46
27/12/2021 14:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
محلات تجارية تستفيد من ارتفاع الدولار
Lebanon 24
محلات تجارية تستفيد من ارتفاع الدولار
27/12/2021 14:53:46
27/12/2021 14:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولارـالسوق الموازية
ارتفاع
تابع
الأكثر قراءة
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
Lebanon 24
سببٌ قد يخفّض سعر الدولار قريباً.. ما هو؟
14:23 | 2021-12-26
26/12/2021 02:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة غريبة يتابعها الملايين.. هذا ما توقعت به العرافة بابا فانغا للعام 2022
Lebanon 24
ظاهرة غريبة يتابعها الملايين.. هذا ما توقعت به العرافة بابا فانغا للعام 2022
10:30 | 2021-12-26
26/12/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان ذاهب إلى الإنفجار في هذا التاريخ.. هذا ما توقعته ماغي فرح
Lebanon 24
لبنان ذاهب إلى الإنفجار في هذا التاريخ.. هذا ما توقعته ماغي فرح
14:44 | 2021-12-26
26/12/2021 02:44:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
12:19 | 2021-12-26
26/12/2021 12:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يضرب "الثلج" في لبنان.. السعر ارتفع وهكذا أصبح
Lebanon 24
الدولار يضرب "الثلج" في لبنان.. السعر ارتفع وهكذا أصبح
11:17 | 2021-12-26
26/12/2021 11:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:42 | 2021-12-27
تعاون شركة "أريبا" مع "فيزا" لإطلاق خدمة "Tap On Phone" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
04:15 | 2021-12-27
"سلاح" يغذّي سعر الدولار في لبنان.. خبيرٌ يكشف الكثير من المعطيات
05:52 | 2021-12-27
"المالية" حوّلت الى مصرف لبنان الحصة الإنمائية للبلديات واتحاداتها عن 2019... هذه قيمتها
05:00 | 2021-12-27
كلفة الكوارث المناخية زادت 20 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي
03:00 | 2021-12-27
استقرار أسعار الذهب...وهذه هي الاسباب!
02:26 | 2021-12-27
سعر ربطة الخبز.. هل بلغ 30 ألف ليرة؟
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
27/12/2021 14:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
27/12/2021 14:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
27/12/2021 14:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact