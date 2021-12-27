إقتصاد

هل تلجأ اليابان الى النفط الاستراتيجي؟

Lebanon 24
27-12-2021 | 10:00
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أعلنت اليابان عن خطوة في طريق السحب من مخزوناتها الاستراتيجية للنفط، في ظل تنسيق مع دول أخرى أعلنته في وقت سابق، على ضخ كميات من مخزوناتها الاستراتيجية بهدف كبح زيادة الأسعار.

عرضت وزارة التجارة في بيان اليوم بيع كمية من خام عمان من الاحتياطي الاستراتيجي في منطقة شيبوشي، على أن يسلم خلال الفترة من شهر مارس إلى يونيو القادم.

لم يحدد العرض حجم الصفقة، ولم يذكر سبباً لبيع الخام، ولم يؤكد أنَّ ذلك الطرح هو جزء من مبادرة تقودها الولايات المتحدة.

كانت إدارة بايدن بدأت طرح أول دفعة من 50 مليون برميل تعهدت بضخها من الاحتياطي بفترة ليست طويلة بعد إعلان التنسيق على ضخِّ الخام من الاحتياطيات فيأواخر نوفمبر الماضي.

موقف الدول الأخرى
قالت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، إنَّها ستبدأ ضخ الخام ومنتجاته من احتياطياتها الاستراتيجية في الشهر المقبل، برغم أنَّ دولاً أخرى ذُكرت كمشاركة في هذه الخطة – من بينها الصين والهند – لم تتخذ أي خطوة حتى الآن.

قال وزير تجارة اليابان كويتشي هاغيودا في نوفمبر الماضي، إنَّ اليابان ستطرح النفط في إطار إحلال وتجديد الخام في مخازنها.

وأضاف أنَّ اليابان تجدد مخزونها بصورة منتظمة، غير أنَّ الجدول الزمني لذلك تم تقديمه بهدف دعم التحركات المماثلة في دول أخرى.

هناك دلائل حالياً على تراجع الطلب على النفط في آسيا، على خلفية الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون" المتحولة من فيروس كورونا.

تم تداول خام برنت بسعر يزيد قليلاً عن 76 دولاراً للبرميل اليوم الإثنين، وهو أقل بنسبة 7% تقريباً عن سعره منذ إعلان الخطة التي تقودها الولايات المتحدة.
 
(بلومبيرغ الشرق)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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