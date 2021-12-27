منصات العملات المشفرة تبدأ عملها في البحرين

حصلت "بينانس هولدينغز" ( Binance Holdings ) على موافقة مبدئية من البنك المركزي البحريني للعمل في المملكة كمزود لخدمة الأصول المشفرة، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.ولا تزال "بينانس"، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، بحاجة إلى إتمام عملية تقديم الملفات بشكلٍ كامل.. وسيتم ذلك "في الوقت المناسب"، بحسب ما كشف عنه تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بينانس" في رسالة بريد إلكتروني إلى بلومبرغ.في حال نجاح "بينانس" بالحصول على الترخيص الكامل، ستكون هذه بمثابة أول موافقة من جهة تنظيمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنالها "بينانس"، في وقتٍ تحاول البورصة توسيع تواجدها الإقليمي، لاسيما في الخليج، حيث يستعد المسؤولون التنفيذيون لإنشاء مقر رئيسي محتمل.كتب تشاو في رسالة البريد الإلكتروني: "أنا ممتن للدعم المُقدم من مصرف البحرين المركزي ولبيئة العمل في البحرين خلال عملية الحصول على الرخصة".متطلبات التأسيسقال عبد الله حاجي، مدير وحدة إصدار الترخيص في البنك المركزي البحريني، إن عملية إصدار الترخيص تعتبر "مسألة إجراءات شكلية" ستتم بمجرد أن تستكمل شركة "بينانس" متطلبات عملية التأسيس، واصفاً المملكة بأنها "المكان المناسب" للبورصة من أجل إقامة مقرها الرئيسي في المنطقة. تعد البحرين، وهي أصغر اقتصاد في منطقة الخليج، من أوائل من قاموا بتبني مجال الأصول المشفرة في منطقة الشرق الأوسط.تعد منصة "رين فانيانشال" (Rain Financial Inc.) الأولى على صعيد الأصول المشفرة الحاصلة على ترخيص في المنطقة عقب تأمين حصولها على موافقة البنك المركزي للمملكة على عملها خلال سنة 2019.في وقت مبكر من العام الحالي، منحت السلطة النقدية في البحرين رخصة أخرى لشركة "كوين مينا" ( CoinMENA) ومقرها في المنامة، فيما يؤكد تحرك شركة "بينانس" على أنها تصب تركيزها بطريقة متنامية على منطقة الشرق الأوسط.ذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق أنه في غضون الأشهر الأخيرة، أجرى المسؤولون التنفيذيون في الشركة محادثات مع الجهات التنظيمية لدى دول الإمارات العربية المتحدة حول تأسيس مقر محتمل لها على أراضيها.خلال الأسبوع المنقضي، وقعت شركة "بينانس" اتفاقا مع هيئة مركز دبي التجاري العالمي من أجل التعاون في مجال تنظيم الأصول المشفرة. تأسست شركة "بينانس" القابضة في الصين خلال سنة 2017، ولم تقم بإنشاء مقر عالمي إلى حد الآن. عوضا عن ذلك، أسس تشاو شركات في أماكن تمارس فيها شركة "بينانس" أنشطتها.