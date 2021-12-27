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إقتصاد
تعاون شركة "أريبا" مع "فيزا" لإطلاق خدمة "Tap On Phone" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
Lebanon 24
27-12-2021
|
06:42
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أعلنت شركة "أريبا" عن تعاونها مع شركة "فيزا" لإطلاق خدمة "Tap On Phone"، الذي يوفر للتجار اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة على قبول المدفوعات اللاتلامسية باستخدام أجهزتها الذكية الخاصة.
يعمل حل "Tap on Phone" على تحويل أي هاتف ذكي يعمل بنظام Android بسهولة إلى جهاز قبول دفع آمن للبطاقات اللاتلامسية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. يمكن للتجار ببساطة تنزيل تطبيق الهاتف المحمول "Tap on Phone" والبدء في قبول المدفوعات على الفور، مما يوفر للعملاء تجربة سداد سلسة وآمنة.
"Tap On Phone" هي تقنية قبول بسيطة وفعالة من حيث التكلفة تم تطويرها لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر مثل محلات البقالة والأكشاك والمطاعم وصالونات الحلاقة وتجار التجزئة الصغار وخدمات مثل التوصيل وغيرها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أريبا" ماهر ميقاتي: "إن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي لا يقبلون حاليًا المدفوعات الإلكترونية، على الرغم من السلامة والراحة والقيمة التي ستجلبها لأعمالهم. يتيح تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز قبول فرصًا هائلة لهؤلاء التجار من خلال زيادة مبيعاتهم وتقليل تكاليفهم. كجزء من التزام أريبا بقيادة وتمكين المدفوعات غير النقدية في منطقتنا، يسعدنا أن نتعاون مع Visa لاطلاق هذه الخدمة لفترة تجربية قبل طرحه في السوق اللبنانية وكذلك في الأسواق الأخرى في منطقتنا".
أما مدير "Visa" في لبنان والعراق ماريو مكاري، فقال: "لقد جعل الوباء من الأهمية بمكان للشركات توسيع طرق الدفع الخاصة بها بما يتجاوز النقد ، حيث يتوقع المستهلكون ويفضلون طرق دفع غير نقدية آمنة وسلسة أينما كانوا يتسوقون. يمكن لـ Visa’s Tap on Phone أن تساعد الشركات في التحول رقميًا بسرعة ، وتجنب خسارة المبيعات وتحسين التدفق النقدي من خلال قبول المدفوعات غير التلامسية في أي مكان وفي أي وقت مع تحسين تجربة العملاء. يربح العملاء أيضًا ، حيث يمكنهم إجراء مدفوعات في ثوانٍ عن طريق النقر ببساطة على بطاقتهم اللا تلامسية أو هاتفهم في Tap على الهاتف الذكي الذي يدعم الهاتف. نحن متحمسون للشراكة مع أريبا لتقديم حل الدفع الرقمي المبتكر هذا الذي سيساعد في فتح الوصول إلى الاقتصاد الرقمي لمزيد من المستهلكين والشركات اللبنانية".
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