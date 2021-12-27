إقتصاد

أسعار الغاز في أوروبا تواصل الانخفاض

Lebanon 24
27-12-2021 | 16:00
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تواصل أسعار الغاز في أوروبا التراجع، وانخفضت خلال تعاملات اليوم الاثنين دون مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لشهر كانون الثاني المقبل في مركز TTF في هولندا إلى 1064 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبلغت نسبة الانخفاض منذ بداية اليوم نحو 18%.


المصدر: روسيا اليوم
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