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إقتصاد
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
27-12-2021
|
09:45
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استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم، على التسعيرة الصباحية. وسجّل سعرا تراوح ما بين 27350 - 27400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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