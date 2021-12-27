إقتصاد

الذهب يفقد بريقه مع صعود الدولار

Lebanon 24
27-12-2021 | 23:00
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تراجعت أسعار الذهب اليوم مع انتعاش الدولار، على الرغم من أنها لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1806.60 دولار للأونصة، بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل فوق مستوى 1800 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 بالمئة إلى 1807.40 دولار.

وشهدت الأسهم العالمية حالة من الاستقرار، فيما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن المتحور أوميكرون يمكن أن يتسبب في تباطؤ الاقتصاد في العام الجديد.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته منذ ما يقرب من أسبوع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 22.71 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 960 دولارا.

وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1943.45 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 23 تشرين الثاني الماضي عند 1962.50 دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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