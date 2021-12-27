إقتصاد

ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
27-12-2021 | 13:57
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ارتفع دولار السوق الموازية ارتفاعا طفيفاً مساء اليوم حيث سجل تسعيرة تراوحت ما بين  27400 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27350 - 27400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. 
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