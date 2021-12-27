ارتفاع طفيف لدولار السوق الموازية.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع دولار السوق الموازية ارتفاعا طفيفاً مساء اليوم حيث سجل تسعيرة تراوحت ما بين 27400 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27350 - 27400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.