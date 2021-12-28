إقتصاد

هل ارتفعت اسعار المحروقات؟ اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
28-12-2021 | 00:13
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صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، وأصبحت وفق الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان :335800 ليرة (+10800).
البنزين 98 أوكتان: 347800 ليرة (+11400).
المازوت: 336200 ليرة (-900).
الغاز :298600 ليرة (+1400).
 
 
 
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