إقتصاد

سببان رفعا سعر البنزين.. هذا ما كشفته الأرقام

Lebanon 24
28-12-2021 | 00:50
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قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إنّ "قرار مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد 85% من البنزين، من 22100 إلى 23200 ليرة، هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر صفيحة البنزين 10800 ليرة لتصل إلى 335800 ليرة". 
وأضاف: "أمّا سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد  15% من البنزين والمُحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، فقد احتسب 27300 بدلاً من 27000 ليرة".
وأردف: "لو بقي سعر صرف الدولار على ما كان عليه لكنا شهدنا تراجعاً بسعر الصفيحة لأن سعر الكيلوليتر المستورد احتسب بسعر 571.20 دولار بدلاً من 574.47 أي بتراجع 3.27 دولار أميركي. أما كيلو ليتر المازوت فتراجع 8 دولار من 597 الى 589 دولار. ولان سعر صرف الدولار ارتفع في الجدول، لم تتراجع صفيحة المازوت الا 900 ليرة وارتفعت قارورة الغاز 1400 ليرة".
 
 

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