إقتصاد

بفضل بيانات التجزئة...ستاندرد آند بورز 500 يغلق على ارتفاع تاريخي

Lebanon 24
28-12-2021 | 05:00
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ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي عند الإغلاق اليوم الاثنين بعدما أكدت مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة متانة الاقتصاد، وغطت على المخاوف من إلغاء الرحلات بسبب المتحور أوميكرون الذي أضر بأسهم شركات السفر.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 65.21 نقطة أو 1.39 بالمئة ليغلق عند 4791.00 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 216.53 نقطة أو 1.38 بالمئة إلى 15869.90 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 350.63 نقطة أو 0.98 بالمئة إلى 36301.19 نقطة.
المصدر: cnbc
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