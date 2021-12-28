إقتصاد

"الغاز والتصنيع": مفاوضات للاستحواذ على حصة في شركة الناقل الأفضل للغاز

Lebanon 24
28-12-2021 | 08:00
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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودية "غازكو"، عن موافقة مجلس الإدارة على التفاوض مع شركة الناقل الأفضل للغاز "شركة شخص واحد" بهدف الاستحواذ على حصص فيها.

كما فوض المجلس لجنة الاستثمار بعملية التفاوض وتقييم الفرصة الاستثمارية واستكمال كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك.

وقالت شركة الغاز والتصنيع إن التفاوض لا يعني أن الصفقة سوف تتم بين الطرفين وفي حال تم الاتفاق فستخضع لشروط وموافقات الجهات المختصة، كما لا يمكن للشركة تحديد أي أثر مالي في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.

يذكر أن شركة الناقل الأفضل للغاز شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة ويتمثل نشاطها في شراء الغاز المعبأ في إسطوانات والإسطوانات الفارغة وملحقاتها من شركة الغاز والتصنيع الأهلية وإعادة بيعها للمستهلك النهائي.
المصدر: العربية
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