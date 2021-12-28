14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
شركة أميركية تستثمر 3.5 مليارات دولار في مصر
Lebanon 24
28-12-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقية مع شركة أباتشي (Apache) الأميركية، تستثمر بموجبها الأخيرة 3.5 مليارات دولار في عمليات البحث والاستكشاف النفطي.
وذكرت في بيان أن الاتفاقية تلزم شركة أباتشي بإنفاق المبلغ كحد أدنى، على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.
تأتي الاتفاقية في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين، من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة أباتشي، بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار.
وتفتح الاتفاقية المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي، في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.
وقد وقع الاتفاقية وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وكل من الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عابد عز الرجال، وديفيد تشي نائب رئيس أباتشي ومدير عام الشركة بمصر.
وكثفت مصر خلال العام الجاري طرح رخص للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في عديد مناطق الامتياز بالبلاد، لتعزيز إنتاج النفط، في وقت وصلت فيه للاكتفاء بقطاع الغاز الطبيعي.
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة
في الـ 2022 هذه الأبراج ستجد حب حياتها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
في الـ 2022 هذه الأبراج ستجد حب حياتها.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-28
28/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في لبنان.. جبنة فاسدة تغزو السوق وصورٌ تكشف الكارثة!
Lebanon 24
فضيحة في لبنان.. جبنة فاسدة تغزو السوق وصورٌ تكشف الكارثة!
12:36 | 2021-12-28
28/12/2021 12:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
03:30 | 2021-12-28
28/12/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. هكذا تحصل الاستفادة
Lebanon 24
معطيات جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. هكذا تحصل الاستفادة
11:47 | 2021-12-28
28/12/2021 11:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء حفل إليسا ووائل كفوري في السعودية.. ما السبب؟
Lebanon 24
إلغاء حفل إليسا ووائل كفوري في السعودية.. ما السبب؟
02:00 | 2021-12-28
28/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:03 | 2021-12-28
رئيس مجلس إدارة شركة "Cyberia": التحذيرات من انقطاع الانترنت في لبنان أصبحت جدية
14:08 | 2021-12-28
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2021-12-28
في العام 2022... هكذا سيؤثر التضخم على حياتنا اليومية
12:07 | 2021-12-28
بوشكيان يفتتح مؤتمر الاعمال العراقي - اللبناني الثاني في 10 ك2 ببغداد
10:55 | 2021-12-28
مصرف لبنان: هذا حجم التداول على صيرفة
10:53 | 2021-12-28
بيان هامّ لوزارة الاتصالات عن الانترنت... هذا ما سيحدث في بداية السنّة الجديدة
فيديو
"كيا" تتألق بسيارتها الشبابية الجديدة... ما هي مواصفات "Stinger" (فيديو)
Lebanon 24
"كيا" تتألق بسيارتها الشبابية الجديدة... ما هي مواصفات "Stinger" (فيديو)
14:00 | 2021-12-28
29/12/2021 03:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
Lebanon 24
فيديو أثار جدلا واسعا... هذه تفاصيل قيام سائق دراجة نارية بسحل فتاتين وسيدة!
05:29 | 2021-12-28
29/12/2021 03:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
من بينها العقرب والقوس.. هذه الأبراج ستكون الأسعد حظًا في العمل عام 2022 (فيديو)
03:30 | 2021-12-28
29/12/2021 03:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact