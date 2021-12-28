إقتصاد

شركة أميركية تستثمر 3.5 مليارات دولار في مصر

Lebanon 24
28-12-2021 | 12:00
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قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقية مع شركة أباتشي (Apache) الأميركية، تستثمر بموجبها الأخيرة 3.5 مليارات دولار في عمليات البحث والاستكشاف النفطي.

وذكرت في بيان أن الاتفاقية تلزم شركة أباتشي بإنفاق المبلغ كحد أدنى، على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.

تأتي الاتفاقية في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين، من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة أباتشي، بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار.

وتفتح الاتفاقية المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي، في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.

وقد وقع الاتفاقية وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وكل من الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عابد عز الرجال، وديفيد تشي نائب رئيس أباتشي ومدير عام الشركة بمصر.

وكثفت مصر خلال العام الجاري طرح رخص للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في عديد مناطق الامتياز بالبلاد، لتعزيز إنتاج النفط، في وقت وصلت فيه للاكتفاء بقطاع الغاز الطبيعي.
 
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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