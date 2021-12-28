هذه تسعيرة الدولار الجديدة في السوق الموازية عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، بشكل طفيف، وبلغ 27350 - 27400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

والجدير بالذكر، أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 27350 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.