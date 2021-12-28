دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، بشكل طفيف، وبلغ 27400 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً ما بين 27350 - 27400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.