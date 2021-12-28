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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
28-12-2021
|
14:08
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، بشكل طفيف، وبلغ 27400 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً ما بين 27350 - 27400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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