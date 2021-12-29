رغم متحور أوميكرون.. البورصات العالمية تحقق مكاسب ملحوظة

ارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، رغم تراجع موجة التفاؤل التي سادت عقب ارتفاع مؤشر وول ستريت نتيجة المخاوف بشأن التأثير المحتمل لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.وقفز مؤشر نيكاي 225 الياباني 1.4 بالمائة لينتهي عند 29069.16. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 0.5 بالمائة إلى 3015.63. فيما استعاد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ خسائره المبكرة ليرتفع 0.2 بالمائة إلى 23269.36، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.4 بالمائة إلى 3628.77. وتم إغلاق التداول في أستراليا بسبب البوكسينغ داي.ويتوقع أن تشهد مناطق واسعة في آسيا ارتفاعا مفاجئا في الإصابات بمتحور أوميكرون الذي بدأ في الظهور بالفعل في مناطق أخرى من العالم، لكن الخبراء يحذرون من أن المنطقة لن تكون استثناء على الأرجح.في اليابان، التي لم تشهد مثل هذه الموجة من الحالات الجديدة حتى الآن، تكتظ مناطق عدة بالمتسوقين في نهاية العام، وتقام الاحتفالات بحضور متفرجين، على الرغم من ارتداء غالبية الأفراد الكمامات.وبلغ إجمالي الحالات اليومية الجديدة في اليابان حوالي 200 حالة في الآونة الأخيرة، فيما كانت أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد قليلة نسبيا، حتى الآن مع عدم حدوث حالات وفاة في الأيام الأخيرة.وقادت شركات التكنولوجيا الأسهم الأميركية صعودا على نطاق واسع، الاثنين، مما يمدد ارتفاع السوق الأخير ويدفع مؤشر "إس آند بي 500" إلى أعلى مستوى على الإطلاق.وشهدت بورصة وول ستريت في الأسبوع الأخير من العام نجاحا ملحوظا لسوق الأسهم مع تداول هادئ في الغالب، حيث عاد المستثمرون من عطلة عيد الميلاد وظلت العديد من الأسواق الخارجية مغلقة.وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بـ1.4 بالمائة إلى 4791.19، وهو رابع مكسب على التوالي.كما ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 1 بالمائة إلى 36302.38 وارتفع مؤشر ناسداك الثقيل للتكنولوجيا 1.4 بالمائة إلى 15871.26.