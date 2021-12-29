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إقتصاد
بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا...المؤشر إس اند بورز 500 يغلق منخفضا
Lebanon 24
29-12-2021
|
05:00
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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي للأسهم الأميركية على انخفاض طفيف اليوم الثلاثاء بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا أثناء الجلسة، مع فقدان اتجاه صعودي استمر أربع جلسات قوته الدافعة في تداولات ضعيفة بينما عكف المستثمرون على تقييم تعطلات السفر وإغلاقات المتاجر التي أثارها انتشار المتحور أوميكرون.
وارتفعت ثمانية من مؤشرات القطاعات الأحد عشر الرئيسية المدرجة في ستاند اند بورز 500، في حين جاءت أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية في مقدمة الخاسرين.
وبحسب بيانات أولية، أغلق ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 4.53 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 4787.14 نقطة بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 86.27 نقطة، أو 0.54 بالمئة، ليغلق عند 15784.99 نقطة.
لكن المؤشر داو جونز الصناعي أنهى جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 101.66 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 36404.04 نقطة.
المصدر: cnbc
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