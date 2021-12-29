إقتصاد

أسعار القمح الأوروبي تهبط وسط منافسة في التصدير...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
29-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-901807-637763609512186178.jpg
Doc-P-901807-637763609512186178.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هبطت أسعار القمح الأوروبي أكثر من 3%، مع تضررها من ضعف في أسواق البحر الأسود المنافسة، في حين تراجعت عقود بذور دوار الشمس 1.5 بالمئة مع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق بفعل شح في الإمدادات وطلب قوي.

وتراجعت عقود قمح الطحين القياسية تسليم  آذار في بورصة يورونكست في باريس 3.11 بالمئة لتغلق عند 280.50 يورو (317.80 دولار) للطن. وكانت قفزت خمسة بالمئة على مدار الأسبوع حتى أمس الاثنين.

ومن ناحية أخرى، هبطت عقود بذور دوار الشمس تسليم  شباط أكثر من 11 يورو، أو 1.5 بالمئة، إلى 767.75 يورو للطن بعد أن لامست أعلى مستوى على الإطلاق عند 791.50 يورو في وقت سابق في جلسة التداول.
المصدر: CNBC
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:03 | 2021-12-28
14:00 | 2021-12-29
13:50 | 2021-12-29
12:00 | 2021-12-29
10:57 | 2021-12-29
10:00 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website