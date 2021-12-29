أسعار القمح الأوروبي تهبط وسط منافسة في التصدير...اليكم التفاصيل!

هبطت أسعار القمح الأوروبي أكثر من 3%، مع تضررها من ضعف في أسواق البحر الأسود المنافسة، في حين تراجعت عقود بذور دوار الشمس 1.5 بالمئة مع اقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق بفعل شح في الإمدادات وطلب قوي.وتراجعت عقود قمح الطحين القياسية تسليم آذار في بورصة يورونكست في باريس 3.11 بالمئة لتغلق عند 280.50 يورو (317.80 دولار) للطن. وكانت قفزت خمسة بالمئة على مدار الأسبوع حتى أمس الاثنين.ومن ناحية أخرى، هبطت عقود بذور دوار الشمس تسليم شباط أكثر من 11 يورو، أو 1.5 بالمئة، إلى 767.75 يورو للطن بعد أن لامست أعلى مستوى على الإطلاق عند 791.50 يورو في وقت سابق في جلسة التداول.