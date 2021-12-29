روسيا... زيادة في الطلب على النفط في العام المقبل

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن مجموعة "أوبك بلس" (+OPEC) لكبار منتجي النفط تقاوم دعوات من واشنطن لزيادة الإنتاج، لأنها لا تريد الحيد عن سياستها، على حد تعبيره.وأضاف -في مقابلة مع وسيلة إعلام روسية (آر. بي. سي)- أنه سيكون من المناسب بالنسبة للسوق أن يظهر في المدى المتوسط كيف سيزيد منتجو النفط من الإنتاج في وقت يتزايد فيه الطلب.وتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 4 ملايين برميل يوميا في العام المقبل، مؤكدا أن احتمال سحب الولايات المتحدة أو دول أخرى من احتياطياتها الإستراتيجية سيكون له أثر قصير الأمد على السوق.وأفاد المسؤول الروسي بأن سعر النفط بين 65 و80 دولارا للبرميل سيكون مناسبا العام المقبل. ويقدر سعر النفط حاليا بأقل من 80 دولارا للبرميل.وضغطت الولايات المتحدة مرارا على مجموعة "أوبك بلس" لتسريع زيادة الإنتاج، تزامنا مع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وتراجع شعبية الرئيس جو بايدن.وفي مواجهة رفض مجموعة "أوبك بلس"، قالت واشنطن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها ومستهلكين آخرين سيسحبون من احتياطياتهم الإستراتيجية من الخام.ولدى سؤاله عن سبب رفض مجموعة "أوبك بلس" الدعوات الأميركية، ذكر نوفاك أن لدى المجموعة رؤية طويلة المدى. وأضاف -خلال المقابلة- "نعتقد أنه سيكون من المناسب بالنسبة للسوق أن يظهر على المدى المتوسط، كيف سنزيد الإنتاج مع تنامي الطلب".وتابع "على الشركات المنتجة أن تعي مسبقا أي استثمارات يجب أن يتم التخطيط لها لضمان زيادة في الإنتاج".من جانبها، اتفقت أوبك وحلفاؤها هذا الشهر على التمسك بسياستهم الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية في إنتاج النفط، على الرغم من المخاوف من أن يؤدي كل من سحب الولايات المتحدة من احتياطيات الخام والسلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى حدوث انهيار جديد في أسعار الخام.