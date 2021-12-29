الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 27600 - 27650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم ما بين 27500 - 27550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.