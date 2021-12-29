دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27600 - 27650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، وبلغ 27400 - 27450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.