إقتصاد

أسعار النفط تتحدى "أوميكرون".. ارتفاع لليوم الرابع

Lebanon 24
30-12-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-902133-637764433811852114.jpg
Doc-P-902133-637764433811852114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ما يزال مرتفعا على الرغم من تزايد الإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 في المئة إلى 79.40 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 76.79 دولار للبرميل، في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 24 كانون الاول الجاري.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون، مما يشير إلى أن الطلب ما يزال قويا.
 
ويقدم هذا الارتفاع مزيدا من الدعم للمعنويات، فيما تحاول حكومات في أنحاء العالم الحد من تأثير الأرقام القياسية للإصابات الجديدة بكوفيد-19على النمو الاقتصادي.

وتحاول عدة دول، تخفيف القواعد الخاصة بالاختبارات، إلى جانب تضييق نطاق العزل حتى يستهدف فقط من كانوا على تواصل وثيق مع حالات إيجابية.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2021-12-30
02:58 | 2021-12-30
02:03 | 2021-12-30
01:00 | 2021-12-30
23:32 | 2021-12-29
14:00 | 2021-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website