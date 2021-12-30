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إقتصاد
أسعار النفط تتحدى "أوميكرون".. ارتفاع لليوم الرابع
Lebanon 24
30-12-2021
|
03:00
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ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ما يزال مرتفعا على الرغم من تزايد الإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 في المئة إلى 79.40 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 76.79 دولار للبرميل، في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 24 كانون الاول الجاري.
وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون، مما يشير إلى أن الطلب ما يزال قويا.
ويقدم هذا الارتفاع مزيدا من الدعم للمعنويات، فيما تحاول حكومات في أنحاء العالم الحد من تأثير الأرقام القياسية للإصابات الجديدة بكوفيد-19على النمو الاقتصادي.
وتحاول عدة دول، تخفيف القواعد الخاصة بالاختبارات، إلى جانب تضييق نطاق العزل حتى يستهدف فقط من كانوا على تواصل وثيق مع حالات إيجابية.
المصدر: سكاي نيوز
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