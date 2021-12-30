أسعار النفط تتحدى "أوميكرون".. ارتفاع لليوم الرابع

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ما يزال مرتفعا على الرغم من تزايد الإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 في المئة إلى 79.40 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 76.79 دولار للبرميل، في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 24 كانون الاول الجاري.وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون، مما يشير إلى أن الطلب ما يزال قويا.